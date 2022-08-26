Зародились не в Африке: генетики уточнили, где появились первые бананы

Это растение окультурили на Малайском архипелаге, куда входят Филиппины, Индонезия, Малайзия.

Вопреки стереотипам, бананы появились не в Африке. Как установил русский генетик Николай Вавилов, их впервые окультурили на Малайском архипелаге - самом крупном в мире, куда сегодня входят Филиппины, Индонезия, Малайзия.

Жители Малайского архипелага употребляли бананы наряду с рыбой - это была основа их рациона.

Бананы брали с собой и в путешествие. Так они 3 тысячи лет назад распространились по Азии.

Европейцы впервые отведали этот фрукт благодаря Александру Македонскому, который привез их в Рим. Древние греки и римляне его называли плодом «чудесного индийского фруктового дерева».

К слову, в Африку бананы попали позже, нежели в Европу. Сюда их начали завозить лишь в VII веке нашей эры.

И в Африке они прижились моментально, а вот в Европе долгое время были экзотикой. Дело в том, что бананы очень любят тепло: при температуре ниже +16 градусов их рост замедляется.

Самое большое в мире банановое дерево растет в Папуа Новая Гвинея. Его лист может достигать 2,5 метра в длину, а размер спелого фрукта равен размеру младенца.

В ботанике банан это ягода - толстокожая и многосеменная. Однако у культурных видов семена часто отсутствуют, потому что они при вегетативном размножении не нужны.