Цена аренды жилья в Италии в 2022 году существенно выросла
Она повысилась почти на 7 % по отношению к прошлому году и достигла исторического максимума.
В июле 2022 средняя стоимость аренды итальянской недвижимости составила 12,09 евро за один квадрат. В 2021 году эта сумма была меньше на 6,99 евро.
В доковидный период арендный рынок Италии находился в плачевном состоянии и достиг своего дна весной 2015 года. Тогда арендовать 1 кв. м жилья можно было примерно за 9 евро.
После первой вспышки коронавируса аренда жилья в стране в январе 2020 года была дешевой - 10 евро за квадрат, после чего начала стремительно расти и поднялась примерно на 21 процент.
На сегодняшний день дороже всего снять квартиру или дом в Италии можно в области Ломбардия - 15,46 евро за квадратный метр. Самая низкая цена аренды - в Калабрии (7,12 евро за квадрат) и Умбрии (6,91 евро за квадрат).
Опубликовано: Наталья Павлова
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