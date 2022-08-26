Цена аренды жилья в Италии в 2022 году существенно выросла

Она повысилась почти на 7 % по отношению к прошлому году и достигла исторического максимума.

В июле 2022 средняя стоимость аренды итальянской недвижимости составила 12,09 евро за один квадрат. В 2021 году эта сумма была меньше на 6,99 евро.

В доковидный период арендный рынок Италии находился в плачевном состоянии и достиг своего дна весной 2015 года. Тогда арендовать 1 кв. м жилья можно было примерно за 9 евро.

После первой вспышки коронавируса аренда жилья в стране в январе 2020 года была дешевой - 10 евро за квадрат, после чего начала стремительно расти и поднялась примерно на 21 процент.

На сегодняшний день дороже всего снять квартиру или дом в Италии можно в области Ломбардия - 15,46 евро за квадратный метр. Самая низкая цена аренды - в Калабрии (7,12 евро за квадрат) и Умбрии (6,91 евро за квадрат).