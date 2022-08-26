Женщина родила мальчика в автобусе, следовавшем из Парижа в Варшаву
Во время дальней поездки из Парижа в Варшаву женщина родила в нескольких километрах от конечного пункта назначения.
«Маленький мальчик решил издать свой первый крик в автобусе FlixBus» , — сообщила компания перевозчик в пятницу в социальных сетях. Незадолго до «автовокзала Познани», уточнил перевозчик.
В компании также отметили, что водитель и пассажиры поддержали роженицу, а Познани ей вызвали скорую и доставили в клинику.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Дэнни ДеВито рассказал, как Шварценеггер играл в «Близнецах» под кайфом
Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста
Захарова: Киев пытается сорвать поездку делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием