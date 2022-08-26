Женщина родила мальчика в автобусе, следовавшем из Парижа в Варшаву

Во время дальней поездки из Парижа в Варшаву женщина родила в нескольких километрах от конечного пункта назначения.

«Маленький мальчик решил издать свой первый крик в автобусе FlixBus» , — сообщила компания перевозчик в пятницу в социальных сетях. Незадолго до «автовокзала Познани», уточнил перевозчик.

В компании также отметили, что водитель и пассажиры поддержали роженицу, а Познани ей вызвали скорую и доставили в клинику.