ВСУ обстреляли хранилище ядерных изотопов на Запорожской АЭС

Украинские войска вновь совершили обстрел Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

26 августа временная гражданская администрация Энергодара заявила, что сегодня украинские солдаты вновь совершили обстрел Запорожской АЭС. При этом известно о четырёх снарядах ВСУ, попавших по хранилищу ядерных изотопов на электростанции в Запорожье.

По данным ВГА Энергодара, украинский обстрел не привёл к нарушению работы станции, поскольку ВСУ не попали по критически важным элементам АЭС.

Также сообщается, что после украинского обстрела радиационный фон на Запорожской атомной электростанции и в её окрестностях остался в норме.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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