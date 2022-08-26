ВСУ обстреляли хранилище ядерных изотопов на Запорожской АЭС

Украинские войска вновь совершили обстрел Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

26 августа временная гражданская администрация Энергодара заявила, что сегодня украинские солдаты вновь совершили обстрел Запорожской АЭС. При этом известно о четырёх снарядах ВСУ, попавших по хранилищу ядерных изотопов на электростанции в Запорожье.

По данным ВГА Энергодара, украинский обстрел не привёл к нарушению работы станции, поскольку ВСУ не попали по критически важным элементам АЭС.

Также сообщается, что после украинского обстрела радиационный фон на Запорожской атомной электростанции и в её окрестностях остался в норме.