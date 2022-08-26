Личные счета министра экономики Финляндии за электричество выросли на 463%

Финляндия переживает худший энергетический кризис за последние десятилетия, и даже кошелек министра экономики Финляндии Мика Линтиля сильно уменьшился.

Счета за электричество для дома министра недавно выросли на 463%, сообщает финское издание «Вечерние новости».

Дом Линтиля отапливается электричеством. В целом это самый дорогой способ отопления помещений в Финляндии, говорится в сообщении.

Теперь министр платит 49 евроцентов за кВтч электроэнергии по сравнению с 8,7 евроцентами за кВтч ранее.

«Мы говорим о счетах за электроэнергию на тысячи евро этой зимой. Я могу это пережить. Но даже для семей среднего класса зима будет тяжелой», — сказал министр в интервью изданию.