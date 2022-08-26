Минобороны РФ: потери заставили ВСУ отступить в Новомихайловке и Дибровном

Министерство обороны России сообщает, что украинские войска отступили в населённых пунктах Новомихайловка и Дибровное.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщает, что успешные наступательные действия российских военных в населённом пункте Новомихайловка Донецкой области привели к тому, что 53-ая бригада ВСУ понесла большие потери и была вынуждена отступить с поля боя из-за неукомплектованности.

Аналогичная ситуация сложилась и в Дибровном Харьковской области, где российские солдаты разгромили 93-ую украинскую бригаду, также понёсшую значительные потери и также отступившую.