Захарова: Киев пытается сорвать поездку делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что правительство Украины пытается не допустить поездку членов МАГАТЭ на АЭС в Запорожье.
26 августа сотрудник российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Москва прикладывает максимум усилий для того, чтобы делегация МАГАТЭ смогла прибыть на ЗАЭС в Энергодаре с инспекций.
По мнению Захаровой, Киев в свою очередь пытается сорвать поездку членов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы организация не увидела доказательств того, что именно ВСУ обстреливают объект.
Примечательно, что сегодня вечером украинские военные вновь обстреляли Запорожскую АЭС, выпустив четыре снаряда по хранилищу ядерных отходов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Захарова: Киев пытается сорвать поездку делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
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