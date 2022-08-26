Медведев: Россия готовит закон об условиях въезда и пребывания иностранцев
Дмитрий Медведев утверждает, что российское правительство занято разработкой законопроекта об изменении условий приезда и нахождения в РФ граждан других стран.
Экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что профильные органы страны заняты разработкой законопроекта, который изменит условия для въезда и нахождения в РФ для иностранцев.
По словам Медведева, нововведения в законодательстве в первую очередь будут касаться мигрантов из стран ближнего зарубежья, которые приезжают в Россию.
Также Дмитрий Медведев утверждает, что некоторым погранпропускам не хватает стабильного интернета и оборудования для снятия отпечатков пальцев, что обязательно будет исправлено.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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