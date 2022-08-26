Система ПВО России уничтожила два беспилотника ВСУ над Бердянском

Подразделения войск ПВО России сбили два беспилотника ВСУ в районе Бердянска.

В своем официальном Telegram-канале власти Бердянска сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ в окрестностях города.

"Сегодня в 21:00 средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в районе микрорайона "Коса" города Бердянска", — говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что дроны летели со стороны моря по направлению к оздоровительному лагерю "Красная гвоздика", где в этот момент находилось более 250 детей.