Система ПВО России уничтожила два беспилотника ВСУ над Бердянском

Подразделения войск ПВО России сбили два беспилотника ВСУ в районе Бердянска.

В своем официальном Telegram-канале власти Бердянска сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ в окрестностях города.

"Сегодня в 21:00 средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в районе микрорайона "Коса" города Бердянска", — говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что дроны летели со стороны моря по направлению к оздоровительному лагерю "Красная гвоздика", где в этот момент находилось более 250 детей.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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