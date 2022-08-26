ВСУ нанесли удары по району хранилища ядерных отходов Запорожской АЭС
Артиллерия ВСУ обстреляла район хранилища ядерных отходов Запорожской АЭС. Выпущено девять снарядов.
Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что артиллерия ВСУ нанесла по меньшей мере девять ударов по сухому хранилищу ядерных отходов Запорожской АЭС.
"Сегодня было девять прилетов в район сухого хранилища ядерного топлива", — сообщает чиновник.
Рогов подчеркнул, что хранилище не повреждено. Утечки радиации нет. Оснований для паники и эвакуации населения нет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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