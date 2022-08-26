Дмитрий Медведев перечислил основания применения Россией ядерного оружия

Заместитель председателя Совета безопасности РФ напомнил об основаниях применения Россией ядерно оружия.

В интервью французскому телеканалу LСI заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в четырех случаях. Все они озвучены и не являются секретом.

"В документе "Основы государственной политики в области применения ядерного оружия" перечислены четыре основания применения ядерного оружия. Для французской публики я их озвучу. Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по пунктам управления ядерным оружием или иные действия угрожающие существованию государства. Ничего подобного мы не наблюдаем", — рассказал Медведев.

Запред подчеркнул, что Россия за всю свою историю никогда не применяла ядерное оружие, в отличие от стран НАТО.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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