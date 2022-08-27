Сенатор Пушков: Клинические идиоты США толкают мир к ядерной войне
Один из сенаторов Российской Федерации обвинил США в разжигании ядерной войны.
Российской сенатор Алексей Пушков высказался о геополитической ситуации на Земле и об отношениях России и США.
По словам Пушкова, отдельные личности в Соединенных Штатах Америки толкают мир к ядерной войны.
Также Пушков негативно высказался в отношении сторонников ядерной войны и назвал их клиническими идиотами.
"Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне", - заявил Пушков.
Опубликовано: Николай Скира
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