Сенатор Пушков: Клинические идиоты США толкают мир к ядерной войне

Один из сенаторов Российской Федерации обвинил США в разжигании ядерной войны.

Российской сенатор Алексей Пушков высказался о геополитической ситуации на Земле и об отношениях России и США.

По словам Пушкова, отдельные личности в Соединенных Штатах Америки толкают мир к ядерной войны.

Также Пушков негативно высказался в отношении сторонников ядерной войны и назвал их клиническими идиотами.

"Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне", - заявил Пушков.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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