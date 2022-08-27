Захарова напомнила, что Россия всегда считала Косово территорией Сербии

Официальный представитель российского МИДа напомнила, что Косово исконно было территорией Сербской Республики.

В своем Telegram-канале Захарова прокомментировала заявление помощника госсекретаря США Эскобара. Напомним, последний, призвал сербов «забыть, что непризнанное Косово является частью Сербии».

«Пришло время забыть, что Косово — это Сербия, заявили в Госдепартаменте США. НИКОГДА», — написала Захарова.

В связи с обострением ситуации на Балканах МИД России призвал Приштину и ее союзников из США и ЕС соблюдать права сербов в Косово и прекратить провокации.