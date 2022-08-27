Россия заблокировала резолюцию ООН по нераспространению ядерного оружия

Россия в пятницу заблокировала принятие совместного заявления по итогам четырехнедельной конференции ООН по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

С 1 августа в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке проходят встречи 191 участника ДНЯО, целью которого является предотвращение распространения ядерного оружия, содействие полному разоружению и развитию сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии.

«Но, несмотря на месяц переговоров и перенесенное на несколько часов итоговое заседание в пятницу, конференция не в состоянии прийти к соглашению», - заявил президент конференции аргентинец Густаво Злаувинен.

Хотя решения принимаются на основе консенсуса, российский представитель Игорь Вишневецкий осудил отсутствие «баланса» в проекте окончательного текста заявления объемом более 30 страниц.

«У нашей делегации есть ключевое возражение против некоторых пунктов, которые носят беззастенчиво политический характер», — сказал он, несколько раз повторив, что Россия — не единственная страна, у которой есть возражения против текста в целом.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Россия особенно возражала против пунктов, касающихся украинской АЭС в Запорожье, находящейся под контролем российских военных.