Россия заблокировала резолюцию ООН по нераспространению ядерного оружия
Россия в пятницу заблокировала принятие совместного заявления по итогам четырехнедельной конференции ООН по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
С 1 августа в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке проходят встречи 191 участника ДНЯО, целью которого является предотвращение распространения ядерного оружия, содействие полному разоружению и развитию сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии.
«Но, несмотря на месяц переговоров и перенесенное на несколько часов итоговое заседание в пятницу, конференция не в состоянии прийти к соглашению», - заявил президент конференции аргентинец Густаво Злаувинен.
Хотя решения принимаются на основе консенсуса, российский представитель Игорь Вишневецкий осудил отсутствие «баланса» в проекте окончательного текста заявления объемом более 30 страниц.
«У нашей делегации есть ключевое возражение против некоторых пунктов, которые носят беззастенчиво политический характер», — сказал он, несколько раз повторив, что Россия — не единственная страна, у которой есть возражения против текста в целом.
По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Россия особенно возражала против пунктов, касающихся украинской АЭС в Запорожье, находящейся под контролем российских военных.
Опубликовано: Тарас Медведев
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