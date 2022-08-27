Эксперты заявили, что Россия намерено сжигает газ в объеме 0,5% потребностей ЕС в день

По мнению экспертов, Россия сжигает большие объемы природного газа ввиду полных складов и резкого сокращения поставок в ЕС.

Ученые и аналитики сообщили в пятницу, что у границы с Финляндией можно увидеть огромное оранжевое пламя.

Норвежская энергетическая консалтинговая компания Rystad описывает это как экологическую катастрофу.

По ее оценкам, количество газа, сжигаемого в атмосфере, составляет около 0,5 процента от ежедневной потребности ЕС. Потребление там в последнее время значительно упало в результате сокращения поставок.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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