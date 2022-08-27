Турция, Швеция и Финляндия подготовили почву для дальнейших переговоров по НАТО

Представители Турции, Финляндии и Швеции договорились о дальнейших переговорах, поскольку страны стремятся убедить Турцию ратифицировать их заявки на вступление в НАТО.

Турция остается одним из семи членов Организации Североатлантического договора, которые еще не ратифицировали вступление северных стран в блок, после того, как она выразила обеспокоенность по поводу подхода северных стран к тем, кого она считает террористами.

23 страны, включая США, уже завершили официальную процедуру приема Финляндии и Швеции в альянс.

Финляндия и Швеция попросили о вступлении в блок в мае, стремясь сдержать российскую агрессию после ее нападения на Украину в феврале.

Сделка, заключенная в Мадриде в июне, позволила продвинуть процесс подачи заявок, несмотря на первоначальное противодействие со стороны Турции, которая остается единственной страной, высказавшей озабоченность.