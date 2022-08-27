Посол Анголы предупредил, что стоимость африканского газа для ЕС взвинтит цены на него
Стоимость газа из Алжира будет на порядок выше той, которая существует сейчас, пока в ЕС еще поступает российский газ.
Посол Анголы в России Аугушту да Силва прокомментировал планы Евросоюза заместить российский газ африканским.
«Импорт этого продукта из Африки может серьезно сказаться на европейской экономике, поскольку его стоимость будет явно выше, чем газа из России», — заявил посол.
Напомним, во время своего трехдневного визита в Анголу президент Франции Макрон вышел на договоренность о поставах газа из Алжира в Италию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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