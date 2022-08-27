Медведев назвал четыре причины, по которым Россия применит ядерное оружие

Россия не скрывает, на каких условиях она готова применить ядерное оружие, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.

Как отметил Медведев, есть документ под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства», - отметил Медведев.

Зам главы Совбеза РФ напомнил, как НАТО активно использовало боеприпасы с обедненным ураном в Югославии и Ираке.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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