Медведев назвал четыре причины, по которым Россия применит ядерное оружие

Россия не скрывает, на каких условиях она готова применить ядерное оружие, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.

Как отметил Медведев, есть документ под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства», - отметил Медведев.

Зам главы Совбеза РФ напомнил, как НАТО активно использовало боеприпасы с обедненным ураном в Югославии и Ираке.