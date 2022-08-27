Минобороны РФ: союзные войска ликвидировали свыше 200 бойцов ВСУ на Харьковском направлении

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что солдаты союзных войск уничтожили свыше двухсот бойцов ВСУ на Харьковском направлении.

В субботу, 27 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга доложил об успешном уничтожении солдатами союзных войск свыше двухсот служащих Вооружённых сил Украины.

Конашенков уточнил, что в результате успешных наступательных действий союзных войск в районе сёл Вернополье и Краснополье Харьковской области были уничтожены более 200 единиц личного состава 30-й отдельной механизированной и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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