Минобороны РФ: союзные войска ликвидировали свыше 200 бойцов ВСУ на Харьковском направлении

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что солдаты союзных войск уничтожили свыше двухсот бойцов ВСУ на Харьковском направлении.

В субботу, 27 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга доложил об успешном уничтожении солдатами союзных войск свыше двухсот служащих Вооружённых сил Украины.

Конашенков уточнил, что в результате успешных наступательных действий союзных войск в районе сёл Вернополье и Краснополье Харьковской области были уничтожены более 200 единиц личного состава 30-й отдельной механизированной и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригад ВСУ.