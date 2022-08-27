Российская армия пресекла попытку 46-й бригады ВСУ форсировать реку Ингулец

В Минобороны РФ рассказали об успешном пресечении очередной попытки 46-й аэромобильной бригады ВСУ форсировать реку Ингулец.

27 августа генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга Министерства обороны РФ рассказал об уничтожении российскими военнослужащими более ста тридцати бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Отмечается, что ликвидация украинских служащих произошла в районе села Лозовое Херсонской области, когда служащие 46-й бригады ВСУ пытались в очередной раз скрытно форсировать реку Ингулец, однако потерпели поражение.