Российская армия пресекла попытку 46-й бригады ВСУ форсировать реку Ингулец
В Минобороны РФ рассказали об успешном пресечении очередной попытки 46-й аэромобильной бригады ВСУ форсировать реку Ингулец.
27 августа генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга Министерства обороны РФ рассказал об уничтожении российскими военнослужащими более ста тридцати бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
Отмечается, что ликвидация украинских служащих произошла в районе села Лозовое Херсонской области, когда служащие 46-й бригады ВСУ пытались в очередной раз скрытно форсировать реку Ингулец, однако потерпели поражение.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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