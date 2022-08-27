Как психолог видит секрет успеха певицы Мадонны

Изначально Мадонна не обладала уж слишком выдающимися талантами, но сумела слепить из себя поп-икону.

Если посмотреть на наружность и таланты певицы Мадонны объективно, то очевидным станет, что выдающимися параметрами она не обладала даже во времена своей юности. Музыкальная танцующая девушка с аккуратным милым личиком и ростом в сто пятьдесят пять сантиметров. Но для профессионального успеха, как в качестве танцовщицы, так и певицы ее скромного дарования явно было недостаточно. Голос и тембр совершенно не выдающиеся.

Да, и социальным бэкграундом для блестящей карьеры в поп-индустрии она тоже не обладала. Отец работал простым инженером, мать рентгенологом, и умерла, когда девочке исполнилось всего шесть лет, а мачеха была учительницей. К тому же в семье кроме Мадонны было еще много детей.

На момент первого успеха эксперты шоу-бизнеса считали Мадонну звездой одного дня. Но вот певице уже перевалило за шестьдесят, а она по-прежнему остается одной из икон популярной музыки, которой восхищаются многочисленные поклонники. У нее двое собственных взрослых детей, троих она усыновила, а сама встречается с двадцатишестилетним танцовщиком Алхамаликом, и активно гастролирует.

Мадонна всегда была чужда условностям. Для нее имела значение в первую очередь личность человека, а не его возраст, раса, пол, цвет кожи или сексуальная ориентация. Первооткрывателем ее талантов стал тоже гей Кристофер Флинн, который обучал девушку классическому балету, литературе, учил разбираться в живописи, и в итоге убедил переехать в Нью-Йорк.

Певица никогда не шла на поводу у стереотипов, а, наоборот, смело их разрушала. В частности, она стала откровенно репрезентовать женскую сексуальность с активной позиции. Ее не смущали и не пугали неодобрительные оценки окружающих.

А еще она никому и никогда не позволяла контролировать себя и свою жизнь. В Нью-Йорк она приехала, закончив три курса танцевального колледжа, поссорившись с отцом, который не хотел ее отпускать в большой город, а в кармане у девушки было всего тридцать семь долларов. Она работала официанткой, натурщицей, моделью, и все деньги вкладывала в уроки актерского мастерства и танца.

Ей приходилось в прямом смысле выживать, а иной раз даже питаться едой из мусорных контейнеров, но это только закалило ее. В 23 года она была замечена во время выступления в баре французскими продюсерами, которые решили попробовать сделать из этой страстной девчонки звезду. Ее поселили в дорогом отеле и обеспечили всем, но имидж хорошей девочки, который ей навязывали, не понравился Мадонне, и она оставила все, и уехала назад в Америку, перенеся перед этим воспаление легких с осложнениями.

А через пять лет, в 1984-м году вышел ее первый альбом под названием Словно дева, и мир узнал ту Мадонну, которая сейчас служит примером для подражания.