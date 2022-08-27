Япония сначала отказалась от российской нефти, а теперь возобновила ее закупки

Специалисты уверены, что говорить о полном прекращении поставок нефти из России в Японию нет смысла: они никогда не прекратятся.

В мае Япония заявила о своем намерении поэтапно сокращать импорт российской нефти - из-за ограничений и официального решения Токио. В июне закупки были полностью остановлены. А в июле - успешно возобновлены.

Речь идет не о полномасштабном регулярном импорте, а о закупках на разовом спотовом рынке, которые делают частные компании.

А почему в июне все было по нулям? Эксперты полагают, что причина крылась в перезаключении контрактов, трудностями оплаты, логистикой и страхованием.

Специалисты уверены, что говорить о полном прекращении поставок нефти из России в Японию нет смысла. Они никогда не прекратятся, так как частные компании продолжат закупки.

Не отказываются японцы и от газа: ожидается, что эта страна до конца августа уведомит Россию о желании остаться в проекте "Сахалин-2". Такое решение одобрено советами директоров "Мицуи" и "Мицубиси", а также правительством Японии. Осталось узнать, что на это ответит Москва.