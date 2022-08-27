Пять фактов из биографии Мадонны, о которых вы, скорее всего, не знали

Мадонна прошла огромный путь от безвестной и бедной девушки до настоящей небожительницы из мира шоу-бизнеса, благодаря своей воле, упорству и характеру.

И сегодня, а певице уже исполнилось шестьдесят два года, Мадонна не теряет своих позиций, и титул поп-королевы по-прежнему принадлежит ей. Она не устает удивлять и даже шокировать своих поклонников, совершенно отвергая идею о том, что возраст требует остепениться. Останавливаться, и превращаться в бабушку уж точно в ее планы не входит.

При этом Мадонна имеет пятерых детей, троих из которых она усыновила, и активно жертвует миллионы долларов на благотворительные нужды. А уж по количеству музыкальных наград мало кто может с ней посоперничать.

Ее невероятная карьера началась сорок один год назад. Тогда Мадонна была вынуждена работать продавщицей фаст-фуда, чтобы банально выжить. В нее на тот момент никто не верил, она пережила не одну неудачу, но все же выстояла. Давайте же проследим самые заметные вехи в карьере этой невероятной женщины.

Первую успешную песню Мадонна записала в 1983-м году. Девушка против воли отца уехала из родного городка в Мичигане в Нью-Йорк. В кармане у нее было всего тридцать пять долларов и небольшой чемодан с вещами. Здесь же она освоила игру на музыкальных инструментах, и записала первую песню Everybody, которую и презентовала под именем Мадонны.

Спустя год вышел ее первый полноценный альбом под названием Как дева, который тут же вознес певицу на вершины популярности. Примечательно, что Мадонна использовала для раскрутки даже конфуз, случившийся с нею во время вручения музыкальной премии, когда она сломала каблук, и упала в прямом эфире, но все же решила допеть песню до конца.

В 1985-м году состоялся первый полноценный дебют Мадонны на большом экране. Она снялась в фильме Отчаянно ищу Сьюзен, который вошел в десятку лучших фильмов года.

В 1996-м году Мадонна впервые стала матерью. Двухлетний роман с фитнес-инструктором Карлосом Леоном закончился рождением у певицы дочери Лурдес. Пара рассталась спустя год после появления малышки на свет. На сегодняшний день Мадонна очень гордится успехами своей дочки, о чем, не стесняясь, говорит журналистам. Девушка успешна и как дизайнер, и как модель. Ее приглашают на показы именитые кутюрье. Но мать отмечает, что драйва, который присущ ей, дочери все же недостает.

Последний свой альбом, по крайней мере, на данный момент, Мадонна презентовала в 2019-м году и назвала его Мадам Х. В нем она продолжает активно эпатировать публику, экспериментируя с провокационными образами и музыкальными пассажами.