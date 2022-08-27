Квентин Тарантино назвал Брюса Ли обманщиком, и высмеял в своем фильме

Оригинальный юмор Квентина Тарантина коснулся и такой культовой фигуры в киноиндустрии, как Брюс Ли, и не в совсем позитивном ключе.

Фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде, который вышел в 2019-м году привлек внимание зрителей не только своеобразным тарантиновским почерком в режиссуре, и великолепными актерскими работами, но и тем, что в нем есть весьма жесткая пародия на Брюса Ли.

За нее Квентина Тарантино не критиковал разве что ленивый. На это режиссер откровенно признается, что, возможно, и перегнул палку, но о том, что он сколько-нибудь сожалеет об этом эксперименте речи, конечно не идет.

Вообще сюжет Однажды в Голливуде носит реальную основу, но с выдуманными элементами. Происходят события в 1969-м году, а главными героями являются актер Рик Далтон в исполнении Леонардо ДиКаприо и его дублер Клифф Бут, роль которого в фильме играл Брэд Питт. Они пытаются встроиться в реалии киноиндустрии, но при этом регулярно возвращаются в прошлые времена.

В одном из флэшбэков зритель и попадает на съемки фильма Зеленый шершень, где действительно играл Брюс Ли. Там между Клиффом Бутом и Брюсом Ли возникает конфликт, а сама легенда единоборств представлена в виде задиристого выскочки, которого легко вырубает Клифф Бут.

На тему этой сцены высказалась дочь Брюса Ли, Шеннон, посоветовав Тарантино держать язык за зубами, и не утверждать, что он знал, каким был ее отец. Впрочем, извинений от режиссера как таковых не последовало, хотя он отметил, что внес в фильм пародийный элемент на тему Брюса Ли.

После выхода фильма эти сцены действительно составили немалый пиар, ведь публика разделилась на тех, кто одобрял смелость Квентина Тарантино развенчать миф вокруг личности Брюса Ли, который из реальной личности уже давно превратился в некий легендарный идеал, и на тех, кто критически высказывался о таком художественном приеме.

Мнения разошлись не только в среде рядовых зрителей, но и среди кинобомонда и критиков. Защитники режиссерских ходов Квентина Тарантино указывают, что Брюс Ли действительно не выступал и не побеждал на соревнованиях, а якобы в книге его жены действительно указывается, что мастер единоборств говорил о том, что мог бы победить Кассиуса Клея, известного ныне нам под именем Мохаммеда Али, известнейшего и успешнейшего боксера.

Кроме того, они полагают, что Тарантино своим фильмом внес вклад в развенчание мифа о непобедимом Брюсе Ли, и попытался снять с него пелену таинственности, от которой сам же Брюс Ли страдал, ввиду необходимости постоянно соответствовать выдуманному образу.