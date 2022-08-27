Коньяк в термометре: почему их раньше заполняли этим напитком

В первых моделях градусников использовали воду, из-за которой при замерзании лопались термометры, и тогда решили жидкость заменить винным спиртом.

Кто автор такого изобретения как термометр, сказать сложно. К созданию этого прибора многие ученые подобрались практически одновременно.

Один из наиболее известных создателей термометра - Галилей. Последователи ученого заявляли, что он еще в 1597-м продемонстрировал прибор, который получил название «термоскоп».

Прибор представлял шарик из стекла, к которому была припаяна стеклянная трубка. Воздух внутри прибора расширялся при нагревании, и указывал на изменение температуры.

Другой итальянец - Санторио -в 1626-м году создал устройство, позволяющее измерить температуру человеческого тела. Это был огромный шар с длинной и извилистой трубкой с делениями. Прибор был таким огромным, что его можно было установить только на улице.

Все варианты термометров того времени наполнялись воздухом, и зависели как от температуры, так и от давления атмосферного столба. Только к 1667 году появились наконец первые термометры с жидкостью.

Их показания не зависели от перепадов давления, однако возникла другая проблема. Наполненные водой термометры лопались при замерзании жидкости.

Чтобы решить проблему, вместо воды стали использовать коньяк - точнее, винный спирт.

А уже следом за ними появились и первые варианты ртутных градусников. В частности, ученик Галилея, физик Эванджелиста Торричели, придумал наполнить термометр ртутью, добавил в него подкрашенный спирт, и - запаял самый верхний конец стеклянной трубки.