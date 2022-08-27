Мария Захарова обозначила суть дипломатии США
Дипломат считает, что Америка пытается создать очаги напряженности в мире и на этом строит свою дипломатию силы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что суть американской дипломатии заключается в создании очагов напряженности в мире.
К такому выводу она пришла на основе интервью с послом США в Японии Ричардом Эмануэлем, который рассказал о своей работе.
«Вот и вся американская «дипломатия» сегодня: инициировать очаги напряженности по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Тарас Медведев
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