Юлию Барановскую обстреляли в Донецке, она едва не погибла

Телеведущая уже не впервые приезжает туда для работы над своим проектом, сегодня ее съемочная группа попала под обстрел.

Юлия Барановская часто приезжает в ДНР. 42-летняя журналистка реализует здесь авторский проект — «Женщины Донбасса». Съемки ведутся, что называется, в эпицентре событий, сообщает СтарХит.

Сегодня телеведущая вместе со своей командой попала под обстрел. Журналистка и ее коллеги успели спрятаться в бомбоубежище.

«Гостиница, где ночевала Юлия, утром попала под обстрел, она не пострадала. Журналисты 40 минут провели в бомбоубежище, было обстреляно все рядом, машины вокруг повреждены», — цитирует издание директора Барановской Петра Шекшеева.

По его словам, Юля довольно долго работает в горячих точках. «Уже более четырех месяцев - у нее длинный проект. Юля снимала в Мариуполе, в Дебальцево, в Ясиноватой. Сворачивать проект Барановская не собирается, она твердо уверена продолжать», — поделился Шекшеев.

«Женщины Донбасса» — это цикл из 30 историй, рассказывающий о судьбах жительниц ДНР и ЛНР. По словам авторов, осталось снять восемь эпизодов, однако из-за военных действий работа постоянно прерывается.

Издание отмечает, что на Донбасс регулярно приезжают знаменитости России. Там побывали Лариса Долина, Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, Владимир Машков и многие другие.