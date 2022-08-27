Врачи опровергли миф о влиянии времени приёма на эффективность препаратов от давления

Британские врачи заявили, что время приёма препаратов от гипертонии никак не влияет на эффективность лекарст.

Исследователи британского университета Данди провели эксперимент, который доказал, что время приёма лекарственных средств от давления никак не связано с эффективностью препарата, так как количество госпитализированных участвующих в опыте людей принимающих таблетки утром практически совпало с числом принимающих препараты вечером.

Результаты наблюдений за не менее 21 тысячей пациентов с гипертонией, которые продолжались более 9 лет, были представлены на Конгрессе Европейского Общества Кардиологов 2022, где врачи по достоинству оценили работу учёных из университета Данди.