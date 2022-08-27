Учёные доказали, что однократное употребление алкоголя необратимо изменяет мозг
Немецкие учёные заявили, что даже однократное употребление алкоголя необратимо изменяет морфологию нейронов мозга.
27 августа американский журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал исследование группы немецких учёных, которые смогли доказать факт того, что для необратимых изменений мозга, вызывающих нарушение познавательных процессов у человека, достаточно лишь один раз употребить алкоголь.
Доказанная на моделях дрозофил и мышей гипотеза заключается в том, что однократная доза этанола нарушает митохондриальную динамику и баланс между синапсами в нейронах и увеличивает риск развития хронического алкоголизма.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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