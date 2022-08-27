Baza: Москве подожгли автомобиль сотрудника Минобороны России

В Москве подожгли автомобиль BMW, принадлежащий заместителю главы Генштаба ВС РФ Евгению Секретареву.

27 августа Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве во дворе на Ленинградском шоссе подожгли автомобиль заместителя руководителя Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Евгения Секретарева.

Очевидцы произошедшего утверждают, что автомобиль отвечающего за военную цензуру чиновника подожгла неизвестная женщина. В настоящее время на месте возгорания BMW X6 работают следственные органы.