В Санкт-Петербурге хотят создать кинематографический арт-кластер

Организаторы уверены, что уход с российского рынка западных фильмов станет импульсом для развития российской киноиндустрии.

Кинематографический арт-кластер, который призван объединить экспертов и любителей этого вида искусства, планируется создать в Санкт-Петербурге, сообщает КП.

Учредителем его стал телеканал «КИНО ТВ». В компании уверены, что уход с российского рынка западных фильмов станет импульсом для развития российской киноиндустрии.

«Нам пора импортозаместиться в этом важнейшем из искусств, причем не только технологически, а и идеологически», - заявил зампредседателя Госдумы Федерального собрания РФ Пётр Толстой.

Толстой с горечью отметил, что Россия в индустрии кино в какой-то момент утратила суверенитет.

«Наши молодые дарования переснимают голливудские кинофильмы «план в план». На киноплощадках сейчас трудно найти камеры или световые приборы, произведённые в России. Мы забыли, что российская школа кино признана во всём мире: это Тарковский, Параджанов, Чухрай, Михалков, Шахназаров, Габриадзе, Иоселиани – великих фамилий сотни. Понадобилось 30 лет, чтобы забыть о них, превратиться в окраину мировой киножизни», - подчеркнул зампред.

Председатель отборочной комиссии ММКФ, ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев считает идею создания кинокластера «КИНО ТВ» в Санкт-Петербурге перспективной. Он выразил надежду, что Петербург опять станет законодателем нового современного стиля кинопросмотров.

Кинокритик Егор Москвитин порекомендовал учредителям акцентировать внимание на учебных программах и лабораториях, а поэт и сценарист Юрий Арабов рассчитывает, что новое пространство будет дискуссионной площадкой, а также сосредоточиться на образовании молодежи.

Идею поддержали и российские актеры. В частности, Дмитрий Певцов высказался о необходимости поддержки кино, которое пропагандирует общечеловеческие ценности, а Борис Щербаков рекомендовал показывать «только свое кино»

«Надо искать российского героя. И они есть, их много», - подчеркнул Певцов.