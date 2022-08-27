В Санкт-Петербурге хотят создать кинематографический арт-кластер
Организаторы уверены, что уход с российского рынка западных фильмов станет импульсом для развития российской киноиндустрии.
Кинематографический арт-кластер, который призван объединить экспертов и любителей этого вида искусства, планируется создать в Санкт-Петербурге, сообщает КП.
Учредителем его стал телеканал «КИНО ТВ». В компании уверены, что уход с российского рынка западных фильмов станет импульсом для развития российской киноиндустрии.
«Нам пора импортозаместиться в этом важнейшем из искусств, причем не только технологически, а и идеологически», - заявил зампредседателя Госдумы Федерального собрания РФ Пётр Толстой.
Толстой с горечью отметил, что Россия в индустрии кино в какой-то момент утратила суверенитет.
«Наши молодые дарования переснимают голливудские кинофильмы «план в план». На киноплощадках сейчас трудно найти камеры или световые приборы, произведённые в России. Мы забыли, что российская школа кино признана во всём мире: это Тарковский, Параджанов, Чухрай, Михалков, Шахназаров, Габриадзе, Иоселиани – великих фамилий сотни. Понадобилось 30 лет, чтобы забыть о них, превратиться в окраину мировой киножизни», - подчеркнул зампред.
Председатель отборочной комиссии ММКФ, ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев считает идею создания кинокластера «КИНО ТВ» в Санкт-Петербурге перспективной. Он выразил надежду, что Петербург опять станет законодателем нового современного стиля кинопросмотров.
Кинокритик Егор Москвитин порекомендовал учредителям акцентировать внимание на учебных программах и лабораториях, а поэт и сценарист Юрий Арабов рассчитывает, что новое пространство будет дискуссионной площадкой, а также сосредоточиться на образовании молодежи.
Идею поддержали и российские актеры. В частности, Дмитрий Певцов высказался о необходимости поддержки кино, которое пропагандирует общечеловеческие ценности, а Борис Щербаков рекомендовал показывать «только свое кино»
«Надо искать российского героя. И они есть, их много», - подчеркнул Певцов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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