Тайвань обвиняет Китай и Россию в нарушении мирового порядка

Президент Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Тайбэе с сенатором США Маршей Блэкберн заявила, что Китай и Россия нарушают мировой порядок.

Китай заявляет, что Тайвань является его собственной территорией, которая в случае необходимости будет взята под его контроль силой. Пекин также укрепил свои отношения с Россией и считается ее молчаливым сторонником в конфликте с Украиной.

Цай Инвэнь сказала, что эти события демонстрируют, как авторитарные страны разрушают мировой порядок и угрожают ему.

Блэкберн, представитель республиканцев из Теннесси, подтвердила общие ценности двух правительств и сказала, что надеется на продолжение поддержки Тайваня в его продвижении вперед как независимого государства.

Она также отметила, что Китай не перестанет угрожать безопасности Тайваня просто потому, что это будет в интересах всех, поскольку его не интересуют нормальные реакции или нормальные отношения с остальным миром.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что выражает сожаление по поводу визита Блэкберн и призывает ее прекратить все формы официального общения с Тайванем.

Китай рассматривает иностранные визиты на Тайвань на высоком уровне как вмешательство в его дела и фактическое признание тайваньского суверенитета.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что члены Конгресса и выборные должностные лица приезжали на Тайвань на протяжении десятилетий и будут продолжать это делать, и что поддержание только официальных дипломатических отношений с Пекином соответствует политике США.