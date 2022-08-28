Британские подводные дроны могут применяться ВСУ для диверсий у берегов Крыма

Шесть дронов, переданных британскими военными ВСУ, способны применяться в диверсионных операциях против Крыма.

Высокая автономность подводных дронов позволяет использовать их для разведдеятельности на сотни километров акватории Черного моря.

В случае их оснащения боевым обвесом, они могут быть использованы для проведения террористических актов, в том числе против объектов Крыма, того же Крымского моста.

Сложность в обнаружении этих аппаратов дает им превосходство в маневре.