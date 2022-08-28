Британские подводные дроны могут применяться ВСУ для диверсий у берегов Крыма
Шесть дронов, переданных британскими военными ВСУ, способны применяться в диверсионных операциях против Крыма.
Высокая автономность подводных дронов позволяет использовать их для разведдеятельности на сотни километров акватории Черного моря.
В случае их оснащения боевым обвесом, они могут быть использованы для проведения террористических актов, в том числе против объектов Крыма, того же Крымского моста.
Сложность в обнаружении этих аппаратов дает им превосходство в маневре.
Опубликовано: Тарас Медведев
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