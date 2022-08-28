В Нидерландах водитель грузовика въехал в толпу и задавил насмерть несколько человек

В Нью-Бейерланде недалеко от Роттердама в Нидерландах водитель грузовика съехал с дороги на площадь, где проходил пикник. По меньшей мере три человека погибли и несколько получили ранения.

На данный момент известно, что три человека, задавленные грузовиком, погибли, но жертв может быть и больше. Спасательная операция ведется с привлечением вертолета и нескольких машин скорой помощи.

Известно, что автомобиль принадлежал испанской компании El Mosca. Ее водитель не пострадал — его арестовали. Полиция выясняет причины трагедии.