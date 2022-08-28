В Нидерландах водитель грузовика въехал в толпу и задавил насмерть несколько человек
В Нью-Бейерланде недалеко от Роттердама в Нидерландах водитель грузовика съехал с дороги на площадь, где проходил пикник. По меньшей мере три человека погибли и несколько получили ранения.
На данный момент известно, что три человека, задавленные грузовиком, погибли, но жертв может быть и больше. Спасательная операция ведется с привлечением вертолета и нескольких машин скорой помощи.
Известно, что автомобиль принадлежал испанской компании El Mosca. Ее водитель не пострадал — его арестовали. Полиция выясняет причины трагедии.
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"То, что должно было быть вечеринкой, превратилось в небывалую драму", - описывают очевидцы события в интервью местному порталу AD.nl.
Как они добавляют, грузовик сначала встал на перекрестке, а потом быстро тронулся и раздавил большую палатку, под которой проходил пикник.
Среди пострадавших есть дети.
"Это огромный шок", — сказал представитель полиции репортеру региональной телестанции Rijnmond.
Опубликовано: Николай Скира
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