На Донбассе идут бои за ключевой укрепрайон нацистов под Ясиноватой
Идут бои за село Яковлевку один из ключевых укрепрайонов ВСУ под Ясиноватой, сообщает РусВесна.
Вторая армия ЛНР вдет контрбатарейную работу по артиллерии ВСУ, используя РСЗО» Град».
Военкор Владислав Кустов рассказал РусВесне, что штурм Яковлевки проводится двумя группами.
Отмечается, что силы коалиции продвигаются вперед.
Опубликовано: Тарас Медведев
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