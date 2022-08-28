На Донбассе идут бои за ключевой укрепрайон нацистов под Ясиноватой

В Нидерландах водитель грузовика въехал в толпу и задавил насмерть несколько человек

В Нью-Бейерланде недалеко от Роттердама в Нидерландах водитель грузовика съехал с дороги на площадь, где проходил пикник. По меньшей мере три человека погибли и несколько получили ранения.

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