ВС КНР находятся в боевой готовности с появлением ракетных крейсеров ВМС США в Тайваньском проливе

Руководство НОАК сообщает о приведении в полную боевую готовность группировки войск восточного командования после появления в проливе кораблей ВМС США.

Напомним, что два ракетных крейсера вошли в воскресенье в Тайваньский пролив, провоцируя обострение ситуации в регионе.

Седьмой флот США заявил, что два ракетных крейсера типа «Тикондерога» — USS Antietam и USS Chancellorsville — совершают обычный переход в водах, где действует свобода навигации и пролета в соответствии с международными стандартами, заявили в ВМС США.