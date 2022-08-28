ВС КНР находятся в боевой готовности с появлением ракетных крейсеров ВМС США в Тайваньском проливе
Руководство НОАК сообщает о приведении в полную боевую готовность группировки войск восточного командования после появления в проливе кораблей ВМС США.
Напомним, что два ракетных крейсера вошли в воскресенье в Тайваньский пролив, провоцируя обострение ситуации в регионе.
Седьмой флот США заявил, что два ракетных крейсера типа «Тикондерога» — USS Antietam и USS Chancellorsville — совершают обычный переход в водах, где действует свобода навигации и пролета в соответствии с международными стандартами, заявили в ВМС США.
Опубликовано: Тарас Медведев
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