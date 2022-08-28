Мнение экспертов: аварийные ситуации, которые можно избежать на дороге

Дорога – это место, где ежеминутно производятся миллионы маневров, в следствии которых создается множество неоднозначных ситуаций.

Дорога – это место, где ежеминутно производятся миллионы маневров, в следствии которых создается множество неоднозначных ситуаций.

Многие из них могут привести к ДТП. Опасность возникает не только из-за действий водителя, но и других фактов, влияющих на безопасность дорожного движения. Автопарус собрал пять советов от экспертов, которые помогут избежать казусы в пути и спокойно добраться до пункта назначения.

Обгон – не самый опасный маневр, но…

Обгон не является самым опасным маневром во время движения. Опасность при обгоне несет возможность столкновения лоб в лоб, а лобовое столкновение – это смертельное происшествие более, чем в 98% случаев.

Существует два типа обгона: «обгон сходу» и «обгон с выжиданием». Первый тип означает, что скорость обгоняемого во много раз ниже скорости обгоняющего.

При «обгоне сходу» безопасная дистанция составляет не менее 4 метров перед обгоняемым автомобилем. А вот когда обгоняемый автомобиль перемещается с равной для вас скоростью называется – «обгон с выжиданием».

Для него коэффициент безопасной дистанции увеличивается в 5,5 раз. Другими словами, при скорости 100 км/ч необходимо от 220 метров.

Запомните: безопасное расстояние до встречной машины должно быть вдвое больше, чем расчетная дистанция обгона.

Также не стоит совершать обгон в зонах недостаточной видимости и обзорности. Перед началом обгона не забывать глянуть в зеркало – не обгоняют ли вас.

Но даже при соблюдении всех условий безопасности, эксперты рекомендуют избегать «обгон с выжиданием». Главное правило всех обгонов: не видишь, не обгоняй!



Правила езды за ведомым

На некоторых участках дорог водители предпочитают «пристраиваться» за другим автомобилем – ехать вслед за кем-то.

При таком движении помните – безопасная дистанция до идущего впереди автомобиля равно примерно половину вашей скорости передвижения. То есть, если вы двигаетесь за ведомым со скоростью 60 км/ч, необходимо выдерживать дистанцию не менее 30 метров.

Второе правило: «ведите взгляд». Оно означает, что в потоке стоит следить не только за ведомым автомобилем, но и понимать, что находиться у него впереди, а кроме того, проглядывать дорожную ситуацию сзади вас.

При соблюдении данного правила резкое торможение ведомого не застанет вас врасплох.

Безопасность на перекрестке

Очень многие водители, стоя на регулируемом перекрестке, предпочитают выкручивать руль в нужный поворот.

Однако, если в ваш автомобиль въедут сзади, то вероятнее всего его просто вынесет в поток впереди.

Избегайте выкручивание руля на перекрестке до начала движения – ожидать движения с «прямыми» колесами куда более безопасно, как для вас, так и для других участников движения.

При движении – управляйте автомобилем, а не личной жизнью

Ритм сегодняшнего мира диктует такие условия, что многие водители проводят в автомобиле большую часть дня.

В автомобиле совершаются важные звонки, обсуждаются планы и устраиваются перекусы, потому что времени поесть не на ходу просто нет. В следствии таких действий концентрация водителя ослабевает и мысли не сосредоточены на дорожном движении.

Кроме того, при большинстве действий вроде звонка по телефону одна рука водителя получается занята.

Эксперты пришли к выводу, что водитель, который старается совместить личные дела с вождением, становится рассеянным и подвергает опасности себя и других участников дорожного движения.

Крайне не рекомендуется не просто отвлекаться на посторонние дела, но и садиться за руль понимая, что без «лишних» звонков и смс не обойтись.

Чихание – враг водителя

Во время чихания водитель закрывает глаза минимум на секунду, а если он еще и простужен (с насморком или головной болью), то время «закрытых глаз» может увеличиться.

Кроме того, при чихании мышцы рефлексивно сокращаются, что часто приводит к одергиванию руля.

При этом автомобиль на скорости 100 км/ч проезжает 28 метров и создает неимоверную опасность для всех участников движения, если у водителя закрыты глаза и тем более сокращение мышц.

Как правило, человек знает о чихе за несколько секунд до его наступления.

Особенно это касается ослабленного организма с простудой. Эксперты сходятся во мнении: если вы предполагаете, что вот-вот чихнете – снизьте скорость, а по возможности вообще остановитесь и переждите «приступ чиха».