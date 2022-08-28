Член Конгресса СШ Мэри Миллер заявила, что ответственность за плохо организованный вывод американских военных из Афганистана, который повлек гибель 13 человек, виновен президент Джо Байден.

Миллер назвала президентство Байдена «крупнейшим провалом стратегии национальной безопасности в истории США». Член Конгресса подчеркнула, что лично призывала к немедленным слушаниям по поводу неправильного управления выводом американского военного контингента из Афганистана «в дополнение к импичменту Байдена».

В Конгрессе считают, что к виновным в организации вывода войск из Афганистана, повлекшей смерть 13 военнослужащих США, также виновны некоторые высокопоставленные чиновники Пентагона. Их имена пока не разглашаются до установления точной причастности к формированию плана.

Ранее в правительственных кругах США отмечали, что Джо Байден имеет склонность к односторонним действиям и «игнорированию мнения профессионалов». Это представляет опасность для США, которая может обернуться «чудовищной внешнеполитической катастрофой».

Многие считают, что падение правительства Афганистана после быстрого вывода американских войск из страны — одно из самых очевидных и убедительных свидетельств неправильной политики Джо Байдена. В этом году рекордная инфляция и падение уровня жизни американцев только подтверждает, что внешнюю и внутреннюю политику США необходимо менять.