США подтвердили проход боевых кораблей через Тайваньский пролив

Седьмой флот Военно-морских сил США подтвердил проход двух своих боевых ракетных крейсеров через Тайваньский пролив. Информация опубликована пресс-службой американского военного ведомства.

Проход через Тайваньский пролив осуществили американские боевые корабли типа «Тикондерога» USS Antietam и USS Chancellorsville. В пресс-службе уточняют, что судна «осуществили плановый транзит через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует правило свободы судоходства».

В СМИ отмечают, что лишь недавно американские морские суда начали проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Есть вероятность, что такие действия США вызовут новые геополитические конфликты между странами.

Напряженность накалилась после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси (третьего человека в американском правительстве). В Китае назвали такие действия США провокацией и еще раз подчеркнули, что всю внешнюю политику остров должен вести через Пекин (так как КНР считает Тайвань своей провинцией).

В ответ на визит Пелоси на Тайвань, Китай начал масштабные военные учения у берегов острова. Кроме того, военные КНР были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Эксперты считают, что визит Пелоси был намеренной провокацией, так как начатые Китаем учения дали возможность США отследить вооружение, которое использует китайская армия.