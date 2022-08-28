Греция и Испания испытывают острые проблемы с безработицей населения

В Греции и Испании зафиксирован самый высокий уровень безработицы в Европе — 12,7% и 13,3% соответственно. В ЕС открыто называют эти страны «главными бездельниками» континента.

Уровень безработицы при этом формируется на реально занятом населении. В случае с Грецией и Испаний высокий уровень безработицы не означает недостатка рабочих мест.

Так, в самый разгар туристического сезона в этих странах банально не хватает обслуживающего персонала (то есть, работа есть, однако люди не хотят ей заниматься).

В ЕС это связывают с двумя факторами: многие греки и испанцы решили получить переквалификацию, а кроме того — южане недовольны заработными платами (особенно в Греции) спустя два «неудачных лета».

Переквалифицироваться людей побудила пандемия коранавируса, которая вынудила закрыть многие вещи, связанные с туристическим бизнесом. С учетом того, что в этих странах цены растут быстрее, чем зарплаты, люди не торопиться идти на работу.

Еще одна проблема, связанная с безработицей (в основном в Испании) — жители перемещаются с севера, где больше производств, но по факту меньше работы, на юг, где условия жизни лучше, так как больше туристического бизнеса и низко квалифицированных вакансий.

В итоге север испытывает нехватку рабочих рук, а юг переполнен работниками. В среднем статистика получает высокий уровень безработицы.

Эксперты добавляют, что безработица в Греции и Испании объясняется экономической структурой.

В Испании проблемы трудоустройства долгое время решались насчет раздувания строительного сектора и туризма, это привело к появлению мест с невысокой квалификацией. Но этот подход не может развивать экономику бесконечно.