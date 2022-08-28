Kronen Zeitung: Боррель признал проблемы в ЕС из-за антироссийских санкций
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза в краткосрочной перспективе столкнуться с серьезными вызовами в связи с санкциями против России.
Боррель напомнил, что ЕС начал вводить санкции в отношении России с связи с проведением специальной военной операции в Украине.
Тем не менее, такие меры воздействия на российскую сторону не только не прекратили боевые действия, но и вызвали ряд проблем в Европе, в том числе рекордное подорожание энергоносителей.
По мнению главы европейской дипломатии, в краткосрочной перспективе все страны Европейского союза без исключения столкнуться с серьезными вызовами в связи с антироссийскими санкциями из-за ситуации в Украине.
Жозеп Боррель отметил, что ЕС продолжит вводить санкции против России по мере возможности.
При этом по оценкам журналистов, жители многие европейских стран скептически относятся к санкциям, потому что не видят эффекта или попросту говоря — они не работают.
Боррель добавил, что в ЕС понимают зависимость российской экономики от нефти и газа, однако пока многие страны просто не могут отказаться от энергоресурсов из России. Он отметил, что «нельзя отрицать очевидный рост стоимости на российский газ».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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