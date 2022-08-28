ВКС России уничтожили до 150 бойцов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Славянске
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила пункт временного базирования 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР.
В воскресенье, 28 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга ведомства сообщил о ликвидации служащими российских воздушно-космических сил бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Отмечается, что в результате высокоточного удара российской авиации по пункту временной дислокации 95-й бригады ВСУ были уничтожены приблизительно 150 единиц личного состава и 10 единиц военной техники украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Минимум 23 человека убиты и 140 получили ранения в ходе вооруженных столкновений в столице Ливии
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Сбывшиеся пророчества Льва Троцкого о будущем России
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко