ВКС России уничтожили до 150 бойцов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Славянске

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила пункт временного базирования 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР.

В воскресенье, 28 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга ведомства сообщил о ликвидации служащими российских воздушно-космических сил бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Отмечается, что в результате высокоточного удара российской авиации по пункту временной дислокации 95-й бригады ВСУ были уничтожены приблизительно 150 единиц личного состава и 10 единиц военной техники украинской стороны.