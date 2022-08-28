The Guardian: 50 тысяч украинских беженцев в Великобритании могут остаться без жилья

Программа размещения беженцев из Украины в британских семьях рассчитана на минимальный срок в полгода и подразумевает выплату в размере 350 фунтов стерлингов в месяц за размещение людей, бежавших от конфликта.

По информации журналистов The Guardian, всего с начала специальной военной операции России в Украине, в Великобританию прибыло порядка 115 тысяч украинских беженцев. Около 84 тысяч из них попали в программу размещения в британских семьях.

При этом порядка 1,3 тысячи семей из Украины (в том числе с 945 детьми) были зарегистрированы как бездомные. Уже со следующего месяца полгода с правительственной программы закончатся и число беженцев, оказавшихся на улице, очевидно вырастет.

Политики либеральных партий Великобритании заявляют, что уже к зиме от 15 тысяч до 21 тысячи украинских беженцев могут остаться на улице. К началу следующего года их число достигнет 50 тысяч человек (включая детей).

В благотворительной организации Refugees At Home считают, что цифра оказавшихся на улице украинцев в Великобритании может быть еще выше из-за комбинации факторов: растущие цены на электроэнергию, продукты питания, увеличение процентных ставок, рекордная за последние 40 лет инфляция.

Ранее государственный министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон призвал Министерство финансов увеличить в два раза размер пособия семьям, которые разместили у себя украинских беженцев — до 700 фунтов стерлингов. При этом эксперты считают, что вряд ли это поможет сохранить государственную программу в том виде, в котором она еле существует сейчас.