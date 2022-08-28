Алла Пугачева объяснила причину отъезда из России

Примадонна советской и российской сцены Алла Пугачева объяснила, почему уехала из России. По ее словам, «политических причин из слухов в СМИ» в этом нет и никогда не было.

Пугачева заявила, что покинула Россию всего на пять месяцев в связи с отдыхом и лечением. Причем это происходит не в первый раз, поэтому ничего удивительного в этом нет, как и политических причин, информация о которых массово распространилась в средствах информации.

По словам эстрадной исполнительницы, заграницей она занималась отдыхом и лечением, а после — вернулась в России, так как «кончился отпуск». При этом событие окрестили чуть ли не «возвращением блудной дочери».

В марте 2022 года Алла Пугачева покинула Россию вместе с семьей. На протяжении нескольких месяцев она проживала в Израиле, а потом переехала в Латвию, где арендовала виллу.

О возвращении Пугачевой в Россию стало известно в субботу, 27 августа 2022 года. Игорь Гуляев в своих социальных сетях рассказал, что встретился с певицей. Он также опубликовал кадры, на которых видно, как Пугачева распахивает ногой дверь своего автомобиля.