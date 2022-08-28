Дмитрий Медведев спрогнозировал стоимость газа на уровне пяти тысяч евро

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что прогнозируемая стоимость газа — порядка 5000 евро за одну тысячу кубометров.

Медведев считает, что такой прогноз более чем реален «в связи с повышением цены на газ до 3500 евро за одну тысячу кубометров». По его словам, стоимость в 5000 евро за одну тысячу кубометров ожидается до конца текущего года.

В конце своего прогноза Дмитрий Медведев опубликовал подпись на английском With warm regards, что буквально переводится как «с теплыми пожеланиями».

Ранее сообщалось, что отчет лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов говорит об еще большем ограничении поставок газа из России в Европу, что вызывает рост цен на данный энергоресурс. На сегодняшний день стоимость газа приблизилась к максимально рекордным значениям.

При этом ICE прогнозирует стоимость газа в сентябре на уровне 3507,3 долларов за одну тысячу кубометров, что также является историческим рекордом за все время существования биржевых хабов в Европе (с 1996 года).