Греция и Испания занимают лидирующие места среди членов Евросоюза по уровню безработицы
Местные жители говорят, что ситуация с трудоустройством усугубилась в этом году.
Жительница греческого острова Корфу Татьяна в беседе с РИА Новости объяснила, что росту числа безработных сперва способствовала пандемия, так как люди, прежде занятые в туристических секторах торговли, были вынуждены освоить другие специальности.
Кроме того:
В Британии ожидают увеличение числа бездомных из-за украинских беженцев.
Десятки тысяч украинских беженцев в Британии могут остаться без жилья, сообщает газета The Guardian. Авторы статьи назвали число потенциальных бездомных с Украины шокирующим.
Опубликовано: Антон Райт
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