Греция и Испания занимают лидирующие места среди членов Евросоюза по уровню безработицы

Местные жители говорят, что ситуация с трудоустройством усугубилась в этом году.

Жительница греческого острова Корфу Татьяна в беседе с РИА Новости объяснила, что росту числа безработных сперва способствовала пандемия, так как люди, прежде занятые в туристических секторах торговли, были вынуждены освоить другие специальности.

Кроме того:

В Британии ожидают увеличение числа бездомных из-за украинских беженцев.



Десятки тысяч украинских беженцев в Британии могут остаться без жилья, сообщает газета The Guardian. Авторы статьи назвали число потенциальных бездомных с Украины шокирующим.