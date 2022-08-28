Financial Times: ЕС готов приостановить визовое соглашение с Россией

Авторитетное издание Financial Times сообщает, что министры иностранных дел стран Европейского союза поддерживают приостановку соглашения по визам с Российской Федерацией.

Минимум три чиновника, которые участвуют в переговорах по теме приостановки визового соглашения между ЕС и Россией, сообщили о политической поддержки такого предложения.

Точное решение будет принято в ходе двухдневной встречи глав МИД ЕС в Праге 30 августа 2022 года. Представители Европейского союза отмечают, что «это неуместно, когда российские туристы разгуливают по нашим городам и прогуливаются по берегам».

Если решение о приостановки визового соглашения между странами Европейского союза и Российской Федерацией будет принято, то российским гражданам придется собирать больше документов для подачи заявления на выдачу визы.

Кроме того, стоимость визы будет увеличены с 35 евро до 60 евро. Процесс рассмотрения заявления также будет занимать больше время (на данный момент он занимает до 10 дней, но на практике одобрения или отказ выдается раньше, ожидается увеличение срока рассмотрения до 30 дней с момента подачи заявления).