Турция обвинила Грецию во «враждебных действиях» против ее ВВС
Турция заявила в воскресенье, что турецкие самолеты, выполнявшие задания в Эгейском море и восточном Средиземноморье, были атакованы греческой системой ПВО С-300, и осудила «враждебные действия».
По сообщениям Анкары, в прошлый вторник греческая система ПВО, развернутая на Крите, « заблокировала » турецкие самолеты F-16.
На этот раз греческие ПВО получили команду атаковать цели. Тем не менее, турецкие самолеты выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на базу.
В последние месяцы Турция жаловалась на действия Греции, которые, по ее словам, являются провокационными и наносят ущерб мирным усилиям.
Два соседа, оба члена НАТО, имеют давние споры по поводу своих морских и воздушных границ, из-за чего военно-воздушные силы проводят почти ежедневное патрулирование.
Афины обвиняют Анкару в пролете над греческими островами. Турция, со своей стороны, утверждает, что Греция размещает войска на островах Эгейского моря в нарушение мирных договоров, подписанных после двух мировых войн.
Опубликовано: Тарас Медведев
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