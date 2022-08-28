Турция обвинила Грецию во «враждебных действиях» против ее ВВС

Турция заявила в воскресенье, что турецкие самолеты, выполнявшие задания в Эгейском море и восточном Средиземноморье, были атакованы греческой системой ПВО С-300, и осудила «враждебные действия».

По сообщениям Анкары, в прошлый вторник греческая система ПВО, развернутая на Крите, « заблокировала » турецкие самолеты F-16.

На этот раз греческие ПВО получили команду атаковать цели. Тем не менее, турецкие самолеты выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на базу.

В последние месяцы Турция жаловалась на действия Греции, которые, по ее словам, являются провокационными и наносят ущерб мирным усилиям.

Два соседа, оба члена НАТО, имеют давние споры по поводу своих морских и воздушных границ, из-за чего военно-воздушные силы проводят почти ежедневное патрулирование.

Афины обвиняют Анкару в пролете над греческими островами. Турция, со своей стороны, утверждает, что Греция размещает войска на островах Эгейского моря в нарушение мирных договоров, подписанных после двух мировых войн.