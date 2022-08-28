В США стартовала программа по выкупу оружия у населения для отправки в Украину

Пока старт программы анонсировал только в Майями (штат Флорида). По сообщению местных органов правопорядка, за сдачу пистолета жители города могут получить сертификат на 50 долларов.

Если речь идет о сдачи дробовика или ружья — 100 долларов. За оружие калибром 223, штурмовые винтовки типа AR-15 или автоматы АК-47 — 150 долларов. Власти Флориды считают, что такая программа поможет отправить недостающее оружие Украине.

При этом эксперты отмечают, что подобная программа в скором времени начнется и в других штатах и городах Америки. Это связано не только с помощью Украине, но и призвано убрать оружие с улиц города (особенно неблагополучных районов).

По большому счету американцы считают, что программа не будет работать. Во-первых, большинство жителей США попросту не хотят разоружаться. Во-вторых, сертификаты, которые предлагают местные власти, гораздо меньше стоимости самого оружия.

Так, за автомат АК-47 власти Майями предлагают всего 150 долларов. При этом стоимость этого автомата в оружейных магазинах США начинается от 1000 долларов. При этом приобрести автомат достаточно просто (особенно в южных штатах).