Россия заблокировала в ООН окончательный проект договора о ядерном разоружении

Провально завершилась встреча по ядерному разоружению в ООН в пятницу из-за того, что Россия не захотела принять завершающий проект Договора о нераспространении ядерного оружия.

В договор вводятся коррективы раз в пять лет для того, чтобы максимально снизить ядерные риски. Такой документ позволяет прекратить расширения ядерных арсеналов по всему миру.

Провал переговоров случился по причине конфликтной ситуации России с Украиной, которое длится на протяжении полугода.

Свое мнение по этому поводу высказал на поздней стадии переговоров посол ООН Густаво Злаувинен. Россия старалась внести некоторые поправки в действующий договор, которые могли бы "привести к хаосу".