Россия заблокировала в ООН окончательный проект договора о ядерном разоружении
Провально завершилась встреча по ядерному разоружению в ООН в пятницу из-за того, что Россия не захотела принять завершающий проект Договора о нераспространении ядерного оружия.
В договор вводятся коррективы раз в пять лет для того, чтобы максимально снизить ядерные риски. Такой документ позволяет прекратить расширения ядерных арсеналов по всему миру.
Провал переговоров случился по причине конфликтной ситуации России с Украиной, которое длится на протяжении полугода.
Свое мнение по этому поводу высказал на поздней стадии переговоров посол ООН Густаво Злаувинен. Россия старалась внести некоторые поправки в действующий договор, которые могли бы "привести к хаосу".
Опубликовано: Силивончик Алина
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